Romano: “Zapata vuole l’Inter, c’è tensione. Thuram, Correa, Insigne: la verità”

Le dichiarazioni dell'esperto di calciomercato sui profili accostati all'Inter di Simone Inzaghi per l'attacco

L’Inter vuole regalare un altro attaccante a Simone Inzaghi entro la 2a giornata contro il Verona. Di tutti i profili accostati ai nerazzurri per il reparto avanzato ha parlato così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, sul profilo Twitch di SOS Fanta: “Thuram? Vediamo se arriva all’Inter, è una trattativa. Io terrei d’occhio Correa fino all’ultimo. Può andare anche all’estero il Tucu. Insigne-Inter? Non c’è nulla di così avanzato per ora, niente di imminente. Non credo vada all’estero. Zapata? Alla lunga penso si chiarirà la situazione, stiamo attenti solo a gennaio visti i precedenti con il Papu Gomez. Duvan vorrebbe andare all’Inter, ma l’Atalanta non lo libera e c’è grande tensione ora nell'ambiente, anche dovuta alle dichiarazioni del Papu Gomez”.