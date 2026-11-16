Il sogno di mercato di Sandro Sabatini ha un nome e cognome: ecco il consiglio per le squadre di Serie A

Redazione1908
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Con il mese di gennaio si avvicina il mercato di riparazione e si riaccendono i sogni dei tifosi. La girandola dei nomi accostati alle rispettive squadre di Serie A è già partita. Sognare, in fondo, non costa nulla. Ma i giocatori sì che costano, e nemmeno poco. Soprattutto per le squadre di Serie A. A questo proposito Sandro Sabatini non nasconde la sua preferenza per un obiettivo di mercato, che vorrebbe vedere giocare a tutti i costi nel nostro campionato: CONTINUA A LEGGERE.

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