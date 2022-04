Sanchez-Inter, addio a giugno: cinque squadre interessate. “Alexis ha detto no a…”

In Cile sono sicuri: Alexis Sanchez lascerà l'Inter in estate e sarà uno dei protagonisti del calciomercato estivo

Sanchez, però, ha una volontà precisa: rimanere in Europa. Ci sono club come Siviglia e Betis che lo vorrebbero come giocatore d'esperienza per fare il salto di qualità in Liga e nelle Coppe ma entrambe sperano che Alexis possa essere disposto ad abbassarsi l'ingaggio. West Ham ed Everton non hanno problemi e "potrebbero fare un'offerta ufficiale per riportarlo in Premier League". In secondo piano c'è il Galatasaray, che già ci provò nel 2020 prima che Alexis scegliesse l'Inter. Al momento, l'ipotesi romantica di un ritorno al River Plate è da scartare: Sanchez vuole restare in Europa.