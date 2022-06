Sanchez su Instagram inquadra il Monumental: tifosi River sperano ancora nel ritorno

E' bastata una storia su Instagram per scatenare ancora una volta la speranza accesa dei tifosi del River Plate, che sognano di poter rivedere Alexis Sanchez con la maglia dei Millionarios. In attesa di conoscere il suo futuro (probabilmente lontano dall'Inter), infatti, l'attaccante cileno sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Buenos Aires. Sui social, l'ex Manchester United ha postato una foto del mitico Monumental, stadio del River. E in tanti hanno subito pensato a un indizio di mercato. Al momento, però, Sanchez sembra orientato a continuare la sua carriera in Europa, in un club di alto livello. Solo qualora non dovessero arrivare offerte soddisfacenti, Sanchez potrebbe prendere in considerazione l'idea di un ritorno in Argentina. Intanto, però, a Buenos Aires sognano...