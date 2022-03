Inter, sprint per Scamacca-Frattesi: ecco la formula. Indizio Sassuolo: “Firmerei subito”

L'Inter è pronta ad accelerare per regalare a Simone Inzaghi, in vista della prossima stagione, due fra i talenti emergenti più forti

L'Inter è pronta ad accelerare per regalare a Simone Inzaghi, in vista della prossima stagione, due fra i talenti emergenti più forti del panorama calcistico italiano: Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, il Sassuolo avrebbe aperto a una formula di pagamento simile a quella che ha portato Locatelli alla Juventus la scorsa estate. Si legge:

"Il Sassuolo non chiude alla soluzione “alla Locatelli”: prestito a lungo termine con obbligo di riscatto alla scadenza, intavolato a cena dopo la partita di Coppa Italia tra Inter e Roma. Una soluzione che i neroverdi accoglierebbero a braccia aperte: “Magari, firmerei anche subito”, ha detto Carnevali. E’ l’unico modo per permettersi di acquistare non solo Scamacca, ma anche Frattesi, per il quale i nerazzurri stanno lavorando in parallelo".