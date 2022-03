Scamacca, altro gol: “Ha detto sì a Marotta, l’Inter lo aspetta a giugno”

Un altro gol, per confermare una crescita continua. Anche ieri contro la Salernitana, Gianluca Scamacca ha timbrato il cartellino del gol

Un altro gol, per confermare una crescita continua e per tenere accesi i riflettori del mercato su di lui. Anche ieri contro la Salernitana, Gianluca Scamacca ha timbrato il cartellino del gol. Come riporta calciomercato.com, il giovane attaccante del Sassuolo ha già detto sì all'Inter in vista della prossima stagione:

"Un attaccante totale, capace di fare gol in tutti i modi, una buona notizia per Roberto Mancini, che lo chiamerà per i playoff per andare al Mondiale (contro la Macedonia del Nord il 24 marzo e, in caso di successo, contro una tra Portogallo e Turchia il 29 marzo). Una risorsa diversa rispetto a Immobile, che può rappresentare il presente e il futuro della Nazionale. E, con ogni probabilità dell'Inter, che l'ha bloccato da mesi. Scamacca ha già detto sì a Marotta, che sta trattando con il Sassuolo. Il prezzo, oltre 40 milioni di euro, è considerato esagerato, ma c'è tempo e volontà per arrivare a un accordo".