Pellegatti: “Politano-Milan, si parla di scambi. Ecco i nomi: spero non diano all’Inter…”

In un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti, noto giornalista molto vicino all’ambiente Milan, ha parlato così del futuro di Matteo Politano, accostato da ieri fortemente ai rossoneri: “L’Inter non vuole assolutamente cederlo in prestito, vuole portare a casa 25 milioni. Non credo che in caso di cessione di Piatek, il Milan riversi quei soldi per Politano: è un eccellente giocatore, ma con quei 30 milioni si può cercare un giocatore più promettente all’estero.

Il Milan potrebbe mettere sul piatto qualche giocatore, tipo Piatek. Ma dalle notizie che ho io, l’Inter difficilmente accetterà perché orientata su Giroud, che è molto vicino. Mi auguro non venga ceduto Paquetà all’Inter: un conto se il PSG si presenta con 35 milioni, un altro uno scambio alla pari con Politano. Secondo me comunque Paquetà non rientra nei desideri di Conte. Ieri però c’era questa notizia, oggi raffreddatasi: poteva esserci uno scambio con Kessié, ma me l’hanno raffreddato dall’ambiente Milan. Io non darei un giocatore all’Inter in questo momento: Kessié potrebbe fare bene lì”.