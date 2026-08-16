È stata un'estate incandescente per Sebastiano Esposito che non è riuscito ad ottenere dal Cagliari l'adeguamento di contratto che voleva e ha rotto con il club sardo. Una guerra che il suo agente ha chiaramente annunciato contro il ds rossoblù e che non ha risparmiato i colpi bassi.

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Ha commentato questa situazione Alfredo Pedullà che l'ha definita sul suo sito: "La storia più triste del calciomercato 2026". Il giornalista sul suo sito racconta di una storia fatta di colpi di scena e colpi bassi e scrive: "Siamo grandi estimatori di Sebastiano Esposito, ma pensiamo che questa sia la storia più triste del calciomercato, almeno se ci riferiamo all’estate 2026. Un calciatore di talento, un attaccante di qualità, una carriera spianata, la certezza di poter essere un riferimento del Cagliari. E poi...". Poi una frecciatina ai colleghi giornalisti (CLICCA QUI PER LEGGERE IL RESTO DELL'ARTICOLO).