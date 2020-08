Verona, Setti: “Kumbulla all’Inter? Lui talento destinato ad un top club. Posso dire che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato così del futuro di Marash Kumbulla, centrale classe 2000 e obiettivo di mercato dell’Inter per rinforzare la difesa: “Kumbulla alla Lazio o all’Inter? C’è stato in realtà un forte interesse proprio del Napoli, ma i tempi erano stretti ed il calciatore ha preferito prendersi del tempo per riflettere. E’ stato l’unico motivo per il quale non si è trasferito in azzurro. Ora ci sono diverse squadre su di lui, è un ragazzo di talento destinato ad una carriera da top club. Posso dire solo questo”.