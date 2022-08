GdS – Skriniar, nuova offerta PSG? “Ora nessuna proposta può far vacillare Zhang”

Steven Zhang sbarra la strada per Milan Skriniar. O meglio, sbarrerebbe, in caso di nuova offerta del PSG: lo scenario

Steven Zhang sbarra la strada per Milan Skriniar . O meglio, sbarrerebbe, in caso di nuova offerta del PSG per il difensore. L'Inter lo ha tolto dal mercato e oggi La Gazzetta dello Sport ribadisce la posizione del presidente e del club sul centrale, oggetto dei desideri dei francesi. Tanto che, secondo L'Equipe, è pronta una nuova proposta , un ulteriore rilancio per provare a convincere i nerazzurri.

"Secondo l’Equipe, il Psg nelle prossime ore tornerà nuovamente alla carica con un’offerta da 60 milioni più un giocatore. Ma la strada nerazzurra è ormai sbarrata, dopo la presa di posizione del presidente Zhang. E non ci sarebbe offerta, a questo punto, in grado di far vacillare il club di viale della Liberazione. Piuttosto, sono questi i giorni in cui partiranno i colloqui per il rinnovo di contratto del difensore", si legge.