Libero – Inter, futuro segnato: Alibaba subentra a Suning. Marotta uomo della transizione

Le ultime mosse di Jindong Zhang vanno tutte in un'unica direzione: il club nerazzurro è destinato a cambiare nuovamente proprietà

Il futuro societario dell'Inter potrebbe riservare nuovi cambiamenti. Le ultime mosse della famiglia Zhang, ultima le dimissioni di Jindong Zhang da capo di Suning.com , sembrano andare tutte in un'unica direzione: il progressivo disimpegno del gruppo di Nanchino e un conseguente passaggio di proprietà. Secondo Libero, tutto lascia pensare all'ingresso di Alibaba come prossimo principale investitore nerazzurro:

"Il giorno della presentazione della nuova maglia dell'Inter è stato anche quello della fine dell'era quello di Zhang Jindong a capo del colosso cinese del retail Suning.com, un giorno che potrebbe coincidere con quello di una nuova stagione per il club milanese. Di un nuovo e più solido futuro per l'Inter che, specie negli ultimi tempi, ha dovuto convivere coi guai di liquidità del proprietario cinese che ha rilevato la società nell'estate 2016".

"Dopo il passaggio di mano delle quote quale sarà il destino che toccherà all'Inter? Come annunciato giorni fa sarà uno dei primi rami secchi da tagliare perchè considerato un asset troppo costoso e poco remunerativo o, invece, il consorzio cinese proverà a tenersi il club provando a gestirlo in maniera oculata sperando non si trasformi in un mega pacco?