Gds – Spinazzola, la Roma lo scarica di nuovo. Inter? No, ma i nerazzurri sono coinvolti

La Roma non sta a guardare in questo periodo di emergenza Coronavirus e progetta le prossime operazioni di mercato. E, temendo un drastico calo dei prezzi dei suoi giocatori, il club giallorosso sta pensando a diversi scambi per ottenere plusvalenze e rinforzare la propria rosa. E, secondo La Gazzetta dello Sport, Leonardo Spinazzola potrebbe essere scaricato di nuovo, dopo gennaio: “In prima fila, la Roma sta lavorando su due opzioni importanti: “movimentare” Cristante in direzione Juventus per avere un regista più di ruolo come Mandragora, e rimettere per l’ennesima volta la valigia in mano a Spinazzola direzione Firenze per ottenere Biraghi, se e quando tornerà dal prestito all’Inter“.