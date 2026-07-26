Uno dei giocatori accostati all'Inter in questa lenta sessione di calciomercato è John Stones. Il calciatore è svincolato dopo 10 stagioni al City. E il sito The Athletic si chiede come mai quando uno che ha vinto in Premier League diventa disponibile sul mercato a parametro zero non dovrebbe allertare i club più importanti?

Secondo The Athletic, l'Arsenal sta valutando l'acquisto del 32enne, mentre il Chelsea lo ha inserito nella lista dei difensori centrali da tenere d'occhio.

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Ha vinto 20 trofei con il Manchester. "Il suo mix di esperienza, leadership e mentalità vincente non ha eguali. Mentre alcuni potenziali acquirenti potrebbero avere dubbi sulla tenuta fisica a lungo termine del nazionale inglese con 94 presenze, non tutte le squadre sono scoraggiate dalla storia di infortuni di Stones".

"Potrebbe essere azzardato affermare che un club voglia ingaggiare Stones come titolare fisso fin da subito, ma le sue qualità fondamentali sono indubbiamente ambite, soprattutto dalle squadre che tendono a dominare il possesso palla. Gli infortuni hanno limitato le sue presenze, ma è considerato uno dei grandi difensori inglesi e vuole continuare a giocare. Si tratta di un difensore che ha appena aiutato l'Inghilterra a raggiungere le semifinali dei Mondiali quest'estate, fornendo la necessaria solidità alla difesa di Thomas Tuchel, sia in fase di possesso palla che in fase difensiva", spiega la sessione sportiva del New York Times.

I dubbi sono sulla condizione fisica. "Ha collezionato a malapena mille minuti di campionato dall'inizio della stagione 2024-25, con l'ultimo impatto significativo risalente al 2022-23, quando le sue capacità di impostazione del gioco furono amplificate in un ruolo a centrocampo durante la stagione del triplete del City. Mettendo da parte questi dubbi per un attimo, ci sono pochi giocatori nel calcio europeo con la capacità di Stones di dettare i ritmi di gioco", aggiunge lo stesso sito.

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"Il possesso palla è sacro per il suo storico allenatore al City, Pep Guardiola, e Stones può essere considerato l'emblema dello stile di gioco dello spagnolo: ha una capacità impareggiabile di gestire il pallone. Dal 2018-19, nessun difensore centrale della Premier League (con oltre 900 minuti di gioco) ha registrato una precisione nei passaggi superiore alla sua. Il 94% di Stones. Il suo compito principale è sempre stato quello di mantenere le cose semplici, giocare la palla corta e fornire le basi per la costruzione del gioco della sua squadra. Dei 232 difensori centrali inclusi nel campione menzionato sopra, solo 10 hanno registrato una percentuale inferiore di passaggi lunghi (passaggi di oltre 35 metri) rispetto al 6% di Stones, e cinque di questi erano suoi compagni di squadra del City. L'efficacia delle capacità di Stones è emersa con maggiore chiarezza durante la stagione del triplete 2022-23".

E da lì un ricordo che riguarda da vicino l'Inter: "Fu durante la finale di Champions League di quella stagione che il suo ruolo ibrido brillò sul palcoscenico più importante, completando tutti e sei i suoi dribbling quella sera contro l'Inter. È noto che l'ultimo giocatore ad aver totalizzato più dribbling sul palcoscenico più importante del calcio europeo per club è stato Lionel Messi nella vittoria del Barcellona contro l'Inter nel 2015".

(Fonte: The Athletic)