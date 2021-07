Sky – L’Inter punta Telles per la fascia sinistra. Nandez? Sì ad una sola condizione

Il mercato dell'Inter sta entrando nel vivo e l'obiettivo è rinforzare le fasce: spuntano, a tal proposito, i nomi di Telles e Nandez

Il mercato dell'Inter sta entrando nel vivo e l'obiettivo è rinforzare le fasce. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante Calciomercato L'Originale, i nerazzurri puntano Alex Telles per la fascia sinistra. Il giocatore brasiliano, ex nerazzurro, è seguito anche dalla Roma ed è di proprietà dello United che dovrà decidere se venire incontro all'esigenza dell'Inter di chiudere operazioni in prestito con diritto di riscatto.