Tonali, c’è anche il Milan ma l’Inter progetta la classica operazione alla Marotta: le cifre

La corsa per arrivare a Sandro Tonali si fa sempre più serrata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre all’Inter, da tempo sul giocatore, c’è anche il Milan, pronto ad entrare in scena. Per la Rosea, la situazione è chiara: l’Inter ha progettato un prestito con obbligo di riscatto per arrivare a pagare 30 mln in 4 anni, una classica operazione alla Marotta. Il Milan, però, vista la cessione di Suso (25 mln), ha liquidità fresca per pareggiare l’offerta nerazzurra ma di dilazionare il pagamento in 3 anni, pagando 10 mln subito.

CESSIONI DA FARE – In attesa di capire quale sarà la decisione del giocatore – da tempo il classe 2000 ha dato la parola all’Inter -, la questione Tonali sta entrando nel vivo. “L’impressione è che in questa fase il mercato interista stenti a decollare. In definitiva Marotta e Ausilio hanno tanti centrocampisti in conto vendita e non possono aggiungere subito un altro petalo in rosa”, il commento de La Gazzetta dello Sport.