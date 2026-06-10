Con una nota in cui ha aggiornato i suoi tifosi sulla situazione del mercato al momento, il Manchester United ha confermato le partenze di Jadon Sancho e Tyrell Malacia che lasceranno a parametro zero il club inglese come Casemiro (160 partite e segnando 26 gol al club inglese). Sancho ha totalizzato 83 presenze era arrivato all0 United dal Borussia Dortmund nel 2021 per 73 mln di sterline e viene da una stagione in prestito all'Aston Villa.