Con una nota in cui ha aggiornato i suoi tifosi sulla situazione del mercato al momento, il Manchester United ha confermato le partenze di Jadon Sancho e Tyrell Malacia che lasceranno a parametro zero il club inglese come Casemiro (160 partite e segnando 26 gol al club inglese). Sancho ha totalizzato 83 presenze era arrivato all0 United dal Borussia Dortmund nel 2021 per 73 mln di sterline e viene da una stagione in prestito all'Aston Villa.
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fcinter1908 calciomercato United, via a zero Casemiro, Sancho e Malacia. Torna Rashford: il Barça non lo riscatta
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United, via a zero Casemiro, Sancho e Malacia. Torna Rashford: il Barça non lo riscatta
Il club inglese in una nota parla della rosa della prossima stagione e fotografa la situazione al momento
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"Tutti al club desiderano ringraziare Casemiro, Tyrell e Jadon per il loro contributo al Manchester United e augurare loro il meglio per il futuro", ha scritto in una nota il club.
Nell'elenco a disposizione dei Red Devils c'è anche Marcus Rashford che rientra dal prestito al Barcellona: i blaugrana hanno deciso di non riscattarlo (32 presenze, 8 gol e 7 assist per lui) al prezzo fissato di 30 mln e ha preferito virare su Gordon del Newcastle per una cifra vicino ai 70 mln. Della rosa del Manchester fa parte ancora anche Onana, ex portiere dell'Inter.
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