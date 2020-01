Mercato Inter – Vidal spacca il Barcellona: ora servono 30 milioni. Marotta prepara l’offerta ‘alla Sensi’

Da una parte quelli che lo ritengono utile per il raggiungimento degli obiettivi, dall’altra chi non ha digerito la causa intentata dal cileno e spinge per la cessione. In casa Barcellona Arturo Vidal ha spaccato l’ambiente, creando due fazioni che si contrappongono. Una situazione che, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, non è favorevole per l’Inter: a mettere d’accordo tutti potrebbe essere solamente una proposta da 30 milioni di euro.

Archiviata la trasferta di Napoli, Marotta e Ausilio studieranno con Fernando Felicevich, l’agente di Vidal, l’offerta per convincere il Barcellona a lasciarlo partire. Una proposta che sarà molto simile a quella accettata in estate dal Sassuolo per Sensi: 3 milioni di prestito e 25 di riscatto più bonus.

“L’operazione Vidal sarà finanziata dalla cessione di Gabigol” si legge sul quotidiano. Nelle prossime 48 ore, l’attaccante brasiliano incontrerà il Flamengo per trovare un accordo sull’ingaggio. Restano aperte le piste che portano a Eriksen e Nandez, così come continuano le trattative per Marcos Alonso con il Chelsea e Acuna con lo Sporting Lisbona.