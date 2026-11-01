La vittoria sullo Shakhtar sblocca i nerazzurri, fermi a tre punti nella League Phase. Martedì la trasferta col Feyenoord, poi Stoccarda e Dortmund
INTER SCONCERTANTE IN CAMPO E PREOCCUPANTE AL MICROFONO. BASTONI PESANTE COME LAUTARO
L'Inter centra la sua prima vittoria nella Champions League 2026/27: i nerazzurri battono 1-0 lo Shakhtar a San Siro grazie alla rete di Carlos Augusto e conquistano i primi tre punti di questa League Phase.
La squadra di Chivu torna in campo martedì, per affrontare il Feyenoord a Rotterdam nella quarta giornata: appuntamento a martedì 3 novembre Shakhtar Donetsk e cercare i primi punti europei della stagione.
Il calendario dell'InterGIORNATA 1: Real Madrid-Inter 2-1
GIORNATA 2: Inter-Club Brugge 3-4
GIORNATA 3: Inter-Shakhtar Donetsk 1-0
GIORNATA 4: Martedì 3 novembre 2026, ore 21:00 Feyenoord-Inter
GIORNATA 5: Mercoledì 25 novembre 2026, ore 21:00 Inter-Stoccarda
GIORNATA 6: Mercoledì 9 dicembre 2026, ore 21:00 Borussia Dortmund-Inter
GIORNATA 7: Martedì 19 gennaio 2027, ore 21:00 Inter-Liverpool
GIORNATA 8: Mercoledì 27 gennaio 2027, ore 21:00 Slovan Bratislava-Inter
La classifica della League Phase di Champions1. Paris Saint-Germain 9 p.ti
2. Aston Villa 9
3. Liverpool 9
4. Real Madrid 9
5. Real Betis 9
6. Stoccarda 7
7. Arsenal 7
8. Barcellona 6
9. Como 6
10. Manchester City 6
11. Club Brugge 6
12. Sporting Lisbona 6
13. Borussia Dortmund 6
14. Bayern Monaco 5
15. Roma 4
16. Atletico Madrid 4
17. Shakhtar 4
18. PSV 4
19. Villareal 3
20. INTER 3
20. Manchester United 3
22. Napoli 3
23. Galatasaray 3
24. LASK 3
25. Sabah 3
26. Feyenoord 3
27. Lens 3
28. FK Bodø/Glimt 3
29. AEK Atene 3
29. RB Leipzig 3
31. Fenerbahce 2
32. Slavia Praga 1
33. Viking 1
34. Porto 0
35. Lille 0
36. Slovan Bratislava 0
(Fonte: Inter.it)
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