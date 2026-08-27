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Dopo l'esordio vincente in campionato si avvicina sempre di più anche il momento di scoprire il cammino europeo dell'Inter nella nuova stagione. La nuova edizione della UEFA Champions League verrà svelata giovedì 27 agosto alle ore 18:00 a Montecarlo, dove si terrà il sorteggio della League Phase 2026/27.

Si tratta della terza edizione in cui la massima competizione europea sarà strutturata con il formato del girone unico, inaugurato nella stagione 2024/25. Le 36 squadre qualificate saranno inseriti in un'unica classifica, dando vita alla League Phase.

L'Inter ha conquistato l'accesso alla prima fase della competizione con la vittoria dello Scudetto 2025/26: per il nono anno consecutivo i nerazzurri saranno protagonisti in Champions League. Sono 29 le squadre già qualificate alla Fase Campionato della UEFA Champions League: nel corso di questa settimana si aggiungeranno le sette squadre vincitrici dei playoff.

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LE REGOLE DEL SORTEGGIO

Il sorteggio verrà effettuato in parte manualmente e in parte automaticamente tramite un software. Vengono preparate 36 sfere, ognuna contenente il nome di una squadra partecipante al sorteggio. Le 36 sfere vengono divise in contenitori diversi a seconda della fascia in cui si trovano le squadre. Si comincia estraendo le squadre di prima fascia: si pesca una sfera, si scopre il nome della squadra sorteggiata e in automatico il software estrae otto avversari diversi, due per ogni fascia, stabilendo anche le sfide da giocare in casa e in trasferta. La procedura viene ripetuta per ogni squadra, dalla prima alla quarta fascia.

Le regole del sorteggio rimangono invariate rispetto agli anni passati:

Ogni squadra affronterà due squadre da ciascuna delle quattro fasce, con una partita in casa e una in trasferta

Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro (es: l'Inter non potrà affrontare nessuna squadra italiana)

Ogni squadra non potrà affrontare più di due avversari appartenenti alla stessa federazione (es: l'Inter potrà sfidare al massimo due squadre inglesi o di qualsiasi altro Paese)

L'edizione 2026/27 sarà la terza consecutiva in cui la Champions League presenterà il formato della Fase Campionato a girone unico. Per questo motivo per la prima volta dalla sua introduzione acquista valore una regola che in precedenza non poteva essere messa in pratica:

Nessun incontro tra le stesse due squadre potrà essere ripetuto nella stessa competizione con la stessa squadra di casa per tre stagioni consecutive

Ciò significa che due squadre che si sono già affrontate nella stessa partita nelle prime due edizioni della nuova Champions League non potranno giocare nello stesso stadio nella stagione 2026/27. Si tratta di una regola che coinvolge direttamente anche l'Inter: i nerazzurri hanno affrontato l'Arsenal a San Siro nelle ultime due League Phase. Per questo motivo un'eventuale partita tra i Campioni d'Italia e quelli d'Inghilterra potrà svolgersi solamente a Londra, in casa dell'Arsenal.

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UCL 2026/27: LE FASCE DEL SORTEGGIO

Le 36 squadre partecipanti sono suddivise in quattro fasce in base al proprio ranking per coefficienti.

PRIMA FASCIA Paris Saint-Germain (FRA) Bayern Monaco (GER) Real Madrid (ESP) Liverpool (ENG) INTER (ITA) Manchester City (ENG) Arsenal (ENG) Barcellona (ESP) Atletico Madrid (ESP)

SECONDA FASCIA Borussia Dortmund (GER) Roma (ITA) Sporting Lisbona (POR) Aston Villa (ENG) Porto (POR) Manchester United (ENG) Club Brugge (BEL) Real Betis (ESP) PSV Eindhoven (NED)

TERZA FASCIA Feyenoord (NED) Lille (FRA) Bodø/Glimt (NOR) Napoli (ITA) RB Lipsia (GER) Villarreal (ESP) Fenerbahce (TUR) Shakhtar Donetsk (UKR) Galatasaray (TUR)

QUARTA FASCIA Slavia Praga (CZE) Slovan Bratislava (SVK) Stoccarda (GER) AEK Atene (GRE) LASK (AUT) Como (ITA) Lens (FRA) Viking (NOR) Sabah (AZE)

PLAYOFF

Martedì 25 agosto Sabah (AZE) - Hapoel Beer Sheva (ISR) 5-2 (andata 1-2) Bodø/Glimt (NOR) - NEC Nijmegen (NED) 3-0 (andata 3-1) LASK (AUT) - Celtic (SCO) 5-1 (andata 0-3)

Mercoledì 26 agosto AEK (GRE) - Levski Sofia (BUL) 4-0 (andata 0-0) Lione (FRA) - Fenerbahce (TUR) 1-2 (andata 1-1) Viking (NOR) - Dinamo Zagabria (CRO) 3-1 (andata 2-2) Celje (SVN) - Slovan Bratislava (SVK) 1-2 (andata 1-1).

LEAGUE PHASE

Le squadre giocheranno otto partite contro otto squadre diverse, 4 in casa e 4 in trasferta. I risultati andranno a comporre una classifica unica, che riguarda tutte e 36 le squadre: le prime 8 accederanno direttamente agli ottavi di finale; le squadre che si posizioneranno tra il 9° e il 24° posto disputeranno un turno di playoff per raggiungere gli ottavi; le altre saranno eliminate.

La prima giornata della fase a girone unico della competizione si terrà tra l'8 e il 10 settembre 2026, mentre l'ottava e ultima giornata della League Phase sarà il 27 gennaio 2027 . Il calendario della UEFA Champions League con le date e gli orari delle partite sarà comunicato entro sabato 29 agosto. Ecco tutte le date della fase a girone unico della prossima UEFA Champions League: 1ª giornata League Phase UCL: 8-9-10 settembre 2026 2ª giornata League Phase UCL: 13-14 ottobre 2026 3ª giornata League Phase UCL: 20-21 ottobre 2026 4ª giornata League Phase UCL: 3-4 novembre 2026 5ª giornata League Phase UCL: 24-25 novembre 2026 6ª giornata League Phase UCL: 8-9 dicembre 2026 7ª giornata League Phase UCL: 19-20 gennaio 2027 8ª giornata League Phase UCL: 27 gennaio 2027

Dopo gli spareggi, che verranno giocati il 16-17 febbraio (andata) e 23-24 febbraio (ritorno), ci sarà l'ultimo sorteggio, quello che decreterà gli accoppiamenti degli ottavi di finale e del resto del tabellone.

Spareggi: 16-17 febbraio (andata) e 23-24 febbraio (ritorno) Ottavi di finale: 9-10 marzo (andata) e 16-17 marzo (ritorno) Quarti di finale: 6-7 aprile (andata) e 13-14 aprile (ritorno) Semifinali: 27-28 aprile (andata) e 4-5 maggio (ritorno) Finale: sabato 5 giugno

La finale della UEFA Champions League 2026/27 si giocherà sabato 5 giugno all'Estadio Metropolitano di Madrid.