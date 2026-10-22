L'Inter centra la sua prima vittoria nella Champions League 2026/27: i nerazzurri battono 1-0 lo Shakhtar a San Siro
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Voglio vedere sempre questo spirito. Le ultime sconfitte..."
IL CALENDARIO
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Voglio vedere sempre questo spirito. Le ultime sconfitte..."
L'Inter centra la sua prima vittoria nella Champions League 2026/27: i nerazzurri battono 1-0 lo Shakhtar a San Siro grazie alla rete di Carlos Augusto e conquistano i primi tre punti di questa League Phase. La squadra di Chivu tornerà in campo tra due settimane, per affrontare il Feyenoord a Rotterdam nella quarta giornata: appuntamento a martedì 3 novembre Shakhtar Donetsk e cercare i primi punti europei della stagione.
IL CALENDARIO:
GIORNATA 1 Real Madrid-Inter 2-1 GIORNATA 2 Inter-Club Brugge 3-4
GIORNATA 3 Inter-Shakhtar Donetsk 1-0
GIORNATA 4 Martedì 3 novembre 2026, ore 21:00 Feyenoord-Inter
GIORNATA 5 Mercoledì 25 novembre 2026, ore 21:00 Inter-Stoccarda
GIORNATA 6 Mercoledì 9 dicembre 2026, ore 21:00 Borussia Dortmund-Inter
GIORNATA 7 Martedì 19 gennaio 2027, ore 21:00 Inter-Liverpool
GIORNATA 8 Mercoledì 27 gennaio 2027, ore 21:00 Slovan Bratislava-Inter
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