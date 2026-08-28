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L'Inter si prepara alla seconda di campionato. Dopo aver battuto a San Siro il Monza, la squadra di Chivu sarà di scena a Cagliari domenica sera.

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Come spiega La Gazzetta dello Sport, "è probabile che Chivu schieri domenica a Cagliari la stessa formazione che ha battuto sabato scorso il Monza: Pio Esposito, in gol di tacco all’esordio, è dunque favorito su Marcus Thuram come partner di Lautaro mentre i nuovi acquisti dovranno ancora pazientare. In particolare Djed Spence, che ancora non ha svolto un allenamento insieme ai compagni alla Pinetina: lavora a parte, in cerca della migliore condizione, dopo aver saltato tutta la preparazione atletica tra Mondiali e vacanze".

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"I quasi omonimi Stones e Jones, coppia che ricorda i vecchi telefilm americani, sono invece pronti. Il primo ha già debuttato in Serie A a San Siro e contende il posto a Bisseck - comunque avanti in questo momento - mentre il secondo si è presentato al nuovo staff in ottima forma e sarà convocato. Magari entrerà a partita in corso, così come può capitare agli altri tre centrocampisti in rosa: Sucic, Stankovic e Mkhitaryan sono tutti disponibili ad arricchire il gioco di idee fresche", chiude Gazzetta.