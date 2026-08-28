Per il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter è fatta: ha firmato fino al 2031. E ora la società ha in agenda una serie di appuntamenti per i prolungamenti di contratto di altri giocatori nerazzurri. A partire da Dimarco. Il calciatore, che viene da un'ottima annata, ha un accordo con l'Inter fino a giugno 2027 e i nerazzurri hanno un'opzione di un anno sul suo contratto che può essere rinnovato unilateralmente. Per questo il club non ha ancora trattato il tema, ma il calciatore attende la chiamata della società. Si potrebbe parlare - spiega il Corriere dello Sport - di una durata più lunga e di un aumento di stipendio (dai 4 ai 5 mln) di uno dei calciatori più legati a tutto l'ambiente nerazzurro.

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Un altro contratto sul tavolo dell'Inter è quello di Carlos Augusto, anche se il suo contratto scade nel 2028. Al momento, nonostante primi approcci, non è stato trovato un accordo per la firma. Il club è pronto ad arrivare a 3 mln all'anno. Il giocatore potrebbe chiedere più spazio e ha davanti Dimarco e Bastoni anche se ha già dimostrato di poter essere importante.

Di ieri le parole del presidente Marotta che ai media turchi, dopo un malinteso su Taremi, ha parlato di Calhanoglu. In terra natia guardano con interesse al centrocampista che finirà da contratto la sua avventura nerazzurra nel 2027. Del giocatore e del possibile rinnovo con i nerazzurri, sul giornale sportivo si legge: "Dipendesse dall’allenatore, il turco sarebbe blindato a vita, ma la questione anagrafica, la tenuta fisica, l’ingaggio elevato e le sirene turche sono fattori da non trascurare in una eventuale riflessione". Un'altra tappa sarà poi il rinnovo dei contratti firmati fino al 2028.

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"Scelte in un certo senso anche delicate, che daranno il via eventualmente, un po' per volta, a trattative importanti, trattandosi di perni dell’Inter attuale: Bastoni, Thuram, Akanji, Zielinski su tutti. Senza considerare, per diversi motivi, almeno per il momento sia Stones che Pavard. La stagione dei rinnovi, più del mercato stesso, in effetti non finisce proprio mai", conclude il quotidiano sportivo.

(Fonte: Corriere dello Sport)