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Si avvicina una nuova tappa del cammino europeo dell'Inter: i nerazzurri saranno impegnati a Rotterdam contro il Feyenoord martedì 3 novembre alle ore 21:00. La sfida tra la squadra di Chivu e quella di van Bronckhorst, valida per la quarta giornata di League Phase della Champions League 2026/27, vedrà affrontarsi due squadre appaiate nella classifica generale a quota 3 punti dopo tre partite giocate. L'Inter, dopo le due sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge, ha battuto lo Shakhtar a San Siro grazie alla rete di Carlos Augusto, mentre gli olandesi hanno perso nelle due trasferte disputate a Barcellona (5-1) e a Siviglia contro il Betis (1-0), trovando la vittoria al "De Kuip" contro il Como, sconfitto 3-2.

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Una sfida che in Champions League è già andata in scena nella fase a eliminazione diretta della stagione 2024/25, con i nerazzurri che hanno avuto la meglio centrando la qualificazione ai quarti, e che ha vissuto incroci anche in Coppa Uefa e in amichevole. Quello contro il Feyenoord sarà il 23° confronto dell'Inter contro una squadra olandese in competizioni ufficiali: il bilancio conta 12 vittorie nerazzurre, 5 pareggi e 5 sconfitte. In attesa della sfida del "De Kuip", ecco precedenti, curiosità e intrecci tra Inter e Feyenoord.

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IL MOMENTO DEL FEYENOORD

Sette vittorie e quattro pareggi in undici giornate di campionato, primo posto in classifica a quota 25 punti, con 33 gol segnati e 12 subiti. Il Feyenoord ha iniziato la stagione in modo decisamente positivo in Eredivisie, ma è reduce da due pareggi nelle ultime due uscite in campionato: dopo l'1-1 in casa del PSV Eindhoven è arrivato quello interno contro il Fortuna Sittard, con il gol del pari ospite arrivato a cinque minuti dalla fine. Diverso il rendimento in Champions League, dove gli uomini di Van Bronckhorst hanno raccolto tre punti in tre partite, frutto dei k.o. esterni con Barcellona e Betis e il successo casalingo contro il Como. Nel match contro la squadra di Fabregas, giocato davanti al proprio pubblico, gli olandesi sono stati trascinati dalle giocate di Moussa e di Zechiel. Il primo, ala destra veloce e abile nell'uno contro uno, ama convergere sul sinistro e cercare la conclusione: proprio con un'azione del genere ha innescato il terzo gol del Feyenoord, con il suo mancino deviato che è entrato in porta dopo l'ultimo tocco di Sanchez. Il secondo, invece, è un centrocampista dinamico dagli ottimi tempi di inserimento, qualità nello stretto e capacità balistica: abilità che ha messo in mostra in occasione della rete del pari contro il Como, girandosi in un fazzoletto e concludendo dal limite dell'area.