VIDEO / Bastoni severissimo: "Dobbiamo tornare piedi per terra, le finali sono lontane"

Vittorie per le due italiane impegnate nella terza giornata di Champions League: molto bene la Roma contro lo Slovan Bratislava, qualche difficoltà in più per il Napoli con il Bodo/Glimt.

Poker Roma all'Olimpico

I giallorossi di Gasperini travolgono gli slovacchi per 4-0 all'Olimpico grazie ai gol di Hermoso, Molina, Pisilli e Malen, concedendo poco o nulla agli avversari.

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Il Napoli vince 4-3

Le altre gare della serata di Champions

I partenopei, invece, mostrano ancora grosse falle in fase difensiva e vincono in extremis per 4-3 al Maradona: la squadra di Allegri passa due volte in vantaggio prima con Politano e poi con McTominay, ma entrambe le volte viene ripresa grazie ai gol di Hauge e Helmersen. Nel finale di partita McTominay realizza la propria doppietta personale, un'autorete di Bjortuft porta i campani sul 4-2. Fet accorcia per il 4-3 finale.

Nelle altre gare della serata, il PSG batte il Barcellona 4-2 al Parco dei Principi grazie alle reti di Vitinha e Fabian Ruiz. Da segnalare gli infortuni di Dembele e Kvaratskhelia. Spettacolare rimonta del Liverpool, che batte 4-3 il Villarreal dopo essere stato sotto di due gol, mentre il Manchester City travolge l'AEK 5-1 con una tripletta di Foden. Il PSV passa 1-0 in casa del Porto, Stoccarda-Atletico Madrid termina 1-1.