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L'Inter questa sera affronta il Feyenoord nella quarta giornata della League Phase di Champions League con l'obiettivo di ottenere una vittoria che sarebbe cruciale nella corsa agli ottavi di finale della competizione. Di seguito, prima della gara, il calendario completo dell'Inter fino all'8a giornata e la classifica completa:

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IL CALENDARIO:

GIORNATA 1 Real Madrid-Inter 2-1

GIORNATA 2 Inter-Club Brugge 3-4

GIORNATA 3 Inter-Shakhtar Donetsk 1-0

GIORNATA 4 Martedì 3 novembre 2026, ore 21:00 Feyenoord-Inter

GIORNATA 5 Mercoledì 25 novembre 2026, ore 21:00 Inter-Stoccarda

GIORNATA 6 Mercoledì 9 dicembre 2026, ore 21:00 Borussia Dortmund-Inter

GIORNATA 7 Martedì 19 gennaio 2027, ore 21:00 Inter-Liverpool

GIORNATA 8 Mercoledì 27 gennaio 2027, ore 21:00 Slovan Bratislava-Inter

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LA CLASSIFICA DELLA LEAGUE PHASE

1. Paris Saint-Germain 9 p.ti 2. Aston Villa 9 3. Liverpool 9 4. Real Madrid 9 5. Real Betis 9 6. Stoccarda 7 7. Arsenal 7 8. Barcellona 6 9. Como 6 10. Manchester City 6 11. Club Brugge 6 12. Sporting Lisbona 6 13. Borussia Dortmund 6 14. Bayern Monaco 5 15. Roma 4 16. Atletico Madrid 4 17. Shakhtar 4 18. PSV 4 19. Villareal 3 20. INTER 3 20. Manchester United 3 22. Napoli 3 23. Galatasaray 3 24. LASK 3 25. Sabah 3 26. Feyenoord 3 27. Lens 3 28. FK Bodø/Glimt 3 29. AEK Atene 3 29. RB Leipzig 3 31. Fenerbahce 2 32. Slavia Praga 1 33. Viking 1 34. Porto 0 35. Lille 0 36. Slovan Bratislava 0