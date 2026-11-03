L'Inter questa sera affronta il Feyenoord nella quarta giornata della League Phase di Champions League
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L'Inter questa sera affronta il Feyenoord nella quarta giornata della League Phase di Champions League con l'obiettivo di ottenere una vittoria che sarebbe cruciale nella corsa agli ottavi di finale della competizione. Di seguito, prima della gara, il calendario completo dell'Inter fino all'8a giornata e la classifica completa:
IL CALENDARIO:
GIORNATA 1 Real Madrid-Inter 2-1
GIORNATA 2 Inter-Club Brugge 3-4
GIORNATA 3 Inter-Shakhtar Donetsk 1-0
GIORNATA 4 Martedì 3 novembre 2026, ore 21:00 Feyenoord-Inter
GIORNATA 5 Mercoledì 25 novembre 2026, ore 21:00 Inter-Stoccarda
GIORNATA 6 Mercoledì 9 dicembre 2026, ore 21:00 Borussia Dortmund-Inter
GIORNATA 7 Martedì 19 gennaio 2027, ore 21:00 Inter-Liverpool
GIORNATA 8 Mercoledì 27 gennaio 2027, ore 21:00 Slovan Bratislava-Inter
LA CLASSIFICA DELLA LEAGUE PHASE
1. Paris Saint-Germain 9 p.ti 2. Aston Villa 9 3. Liverpool 9 4. Real Madrid 9 5. Real Betis 9 6. Stoccarda 7 7. Arsenal 7 8. Barcellona 6 9. Como 6 10. Manchester City 6 11. Club Brugge 6 12. Sporting Lisbona 6 13. Borussia Dortmund 6 14. Bayern Monaco 5 15. Roma 4 16. Atletico Madrid 4 17. Shakhtar 4 18. PSV 4 19. Villareal 3 20. INTER 3 20. Manchester United 3 22. Napoli 3 23. Galatasaray 3 24. LASK 3 25. Sabah 3 26. Feyenoord 3 27. Lens 3 28. FK Bodø/Glimt 3 29. AEK Atene 3 29. RB Leipzig 3 31. Fenerbahce 2 32. Slavia Praga 1 33. Viking 1 34. Porto 0 35. Lille 0 36. Slovan Bratislava 0
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