Paolo Condò, su Skysport, ha commentato i sorteggi di Champions League che si sono tenuti questo pomeriggio a Montecarlo. «Guarderò con attenzione l'Arsenal. La vedo favorita. Ha perso ai rigori contro il PSG e si è tolta dalle spalle una scimmia bella pesante che era quella della vittoria in Premier League. Hanno fatto una campagna acquisti molto mirata. Credo sia una squadra giovane e può essere la favorita anche per i tanti cambiamenti nelle altre squadre del campionato inglese».

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Poi il commento sul girone dell'Inter: «Vedo tre partite casalinghe contro Brugge, Shakthar e Stoccarda e una trasferta facile contro il Bratislava, però se dobbiamo valutare le varie possibilità ho individuato 4 possibili vittorie e mancano una vittoria e un pari per i 16 punti. I 16 punti la squadra nerazzurra devi porseli come obiettivo, è alla portata il girone. Quando l'Inter affrontò il Bodo nella scorsa stagione, in quel momento, il Milan si era avvicinato e Chivu decise di non far giocare Dimarco, MVP della scorsa stagione, lo salvò per farlo giocare poi contro il Lecce. Imprescindibile per l'Inter, Dimarco. Detto ora mi rendo conto che c'era la paura di perdere tutto come l'anno precedente. Rivista ora quella scelta fa impressione. Anche il calendario, il momento in cui affronti le squadre, anche rispetto al campionato, è importante».

(Fonte: Skysport)