Il club nerazzurro ha reso noto il dato sui tifosi presenti al Meazza per la seconda sfida di questa nuova stagione di Champions

Eva A. Provenzano
calhanoglu (6)

VIDEO / Inter-Bruges: Calhanoglu si carica con la musichetta della Champions

A San Siro è tornata la Champions. Dopo la sconfitta con il Real Madrid l'Inter deve fare punti per ingranare la marcia in Coppa e al Meazza c'è come sempre il pubblico delle grandi occasioni.

san siro stadio inter bruges
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Quasi tutto esaurito per la sfida contro il Bruges che è stato accompagnato in Italia da più di tremila tifosi.

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Alla fine del primo tempo è stato reso noto il numero totale degli spettatori presenti a San Siro: 73.859 tra i quali 3.255 tifosi nel settore blu al terzo anello, quello solitamente destinato agli ospiti.

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