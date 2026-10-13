Il club nerazzurro ha reso noto il dato sui tifosi presenti al Meazza per la seconda sfida di questa nuova stagione di Champions
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A San Siro è tornata la Champions. Dopo la sconfitta con il Real Madrid l'Inter deve fare punti per ingranare la marcia in Coppa e al Meazza c'è come sempre il pubblico delle grandi occasioni.
Quasi tutto esaurito per la sfida contro il Bruges che è stato accompagnato in Italia da più di tremila tifosi.
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Alla fine del primo tempo è stato reso noto il numero totale degli spettatori presenti a San Siro: 73.859 tra i quali 3.255 tifosi nel settore blu al terzo anello, quello solitamente destinato agli ospiti.
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