Ieri è stato sorteggiato il percorso delle 36 squadre che saranno protagoniste nella Champions League 2026-2027. Percorso intrigante per il Bruges che affronterà Inter e Napoli oltre ad altre squadre di livello come Liverpool, PSV, Aston Villa e Lens.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Tanti incroci, specialmente con l'Inter perché Sommer, dopo aver lasciato i nerazzurri a parametro zero, ha scelto proprio il Bruges mentre dal Bruges all'Inter è arrivato Aleksandar Stankovic.

Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges, ha parlato così ai media belgi proprio del sorteggio: "È un sogno giocare a San Siro. E rivedere il mio migliore amico Stankovic. Gli ho mandato un messaggio vocale subito dopo il sorteggio. Mi ha risposto. Anche lui è incredibilmente felice, perché ama il Club. E poi Napoli, Stoccarda e le altre partite: è un sorteggio meraviglioso".

Anche Sommer ha parlato del sorteggio: "Certo, è bello rivedere i ragazzi. Ma non lo definirei un sogno in questo momento. Giocare contro l'Inter con il Club Brugge: quello, soprattutto, sarà incredibile. Non vedo l'ora. La Champions League e tutta il percorso resta qualcosa di speciale".