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Tra le tante note positive dell'Inter nella vittoria a Rotterdam contro il Feyenoord, sicuramente anche le prestazioni di Bisseck e Spence, che venivano da un periodo non certo esaltante. A tal proposito, scrive il Corriere dello Sport:

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"L’Inter non ha perso tempo, è entrata in campo decisa, con energia e personalità, spegnendo in fretta l’urlo del De Kuip. Sono bastati otto minuti per trovare il gol, ma non c’è stato un solo istante in cui gli olandesi hanno dato la sensazione di poter sorprendere i campioni d’Italia. Questione di stimoli, di attenzione, di tensione provocata dall’aria elettrizzante della Champions o dai confronti degli ultimi giorni ad Appiano Gentile".

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"L’intuizione di Spence e il tiro a giro di Bisseck. Sembrava Insigne, invece era il difensore tedesco, capace di indirizzare la palla sul secondo palo di sinistro, non il suo piede, come un attaccante. L’esterno inglese, confermato dopo il derby, ha dimostrato tutte le sue doti. Non ha solo spunto sul breve, perché riesce ad allungare con lo scatto sui primi metri, ma sa variare corsa, è imprevedibile, vede il gioco".

(Fonte: Corriere dello Sport)