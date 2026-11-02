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Vigilia di Champions League per l'Inter, che sarà di scena domani a Rotterdam contro il Feyenoord. Una sfida già vista in passato, l'ultima poco più di un anno fa: era il 4 marzo 2025, andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri, allora allenati da Simone Inzaghi, si presentarono al De Kuip in formazione ampiamente rimaneggiata e con diverse novità di formazione: in primis, Josep Martinez in porta, al suo debutto europeo con la maglia nerazzurra. E poi ancora: Asllani in cabina di regia, con Calhanoglu inizialmente in panchina, ma soprattutto Bastoni schierato da quinto a sinistra, complici le assenze sia di Dimarco che di Carlos Augusto. Risultato finale? Vittoria dell'Inter, 0-2 il punteggio: a segno Thuram nel primo tempo e Lautaro nella ripresa.