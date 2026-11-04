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La delusione da derby è cancellata: l'Inter torna grande e, con una prestazione sontuosa, annichilisce il Feyenoord al de Kuip. Questo il giudizio di Tuttosport:

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"Un'Inter concentrata, tonica, tosta, ha cancellato in fretta il ko nel derby andando a imporsi con autorità a Rotterdam contro il Feyenoord. I nerazzurri hanno vinto per 3-0 grazie alle reti di Bisseck e Pio Esposito nel primo tempo, Zielinski nella ripresa, in uno stadio, il catino del De Kuip, dove nessuno era riuscito a superare i padroni di casa nelle ultime 14 gare (18 gennaio 3-4 per lo Sparta Rotterdam). Il 14 ottobre in Olanda era caduto pure il Como per 3-2, invece l'Inter si è calata con lo spirito giusto e un atteggiamento finalmente adeguato e che si richiede alla squadra campione d'Italia con ambizioni importanti anche in Europa".

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"I nerazzurri hanno giocato con autorità, non hanno tremato e hanno subito fatto capire al Feyenoord come volevano indirizzare la gara, senza andare mai in affanno, con Martinez quasi inoperoso se non con un'uscita bassa a metà primo tempo. Adesso la squadra di Chivu si è portata a quota 6 punti, l'obiettivo di 16 rimane distante, ma intanto, in attesa delle partite di oggi, si è accorciata la distanza dalle prime otto in classifica (c'è un folto gruppo a 9). La prossima gara in Champions vedrà l'Inter a San Siro contro lo Stoccarda e sarà fondamentale raccogliere un altro successo per potersi presentare poi il 9 dicembre a Dortmund con una classifica più corposa".

(Fonte: Tuttosport)