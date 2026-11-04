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Dopo aver preso tante sberle in questa prima parte di stagione, almeno a livello di approccio alle partite e di gol presi, l'Inter torna finalmente la squadra feroce e determinata vista nel 2025-26. Questa l'analisi del Corriere dello Sport:

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"Ora si può respirare. Due vittorie di fila in Champions possono rappresentare una svolta per l’Inter, soprattutto se nascono come questa di Rotterdam, ricca, di più, spettacolare. Aveva qualcosa da farsi perdonare e tanto da correggere, a cominciare dall’impatto con la partita. Troppo spesso in questa stagione aveva cominciato prendendo una sberla in faccia, stavolta quella sberla è scappata dal sinistro di Bisseck e sotto c’è andato subito il Feyenoord. L’Inter è finalmente entrata in partita col piede giusto, pigiato sull’acceleratore, fino a sorprendere gli olandesi, che immaginavano un’avversaria alle prese col solito problema di concentrazione. La pensavano un po’ svanita e invece è stata presente a se stessa fin dal primo minuto. Ha giocato da squadra completa, dotata di un bagaglio tecnico e tattico molto più ampio e più ricco di quello del Feyenoord. Autorevolezza, personalità, idee, gioco, questa è stata l’Inter ieri sera".

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"Con questa vittoria per i campioni d’Italia la possibilità di entrare fra le magnifiche otto è un po’ più concreta, peraltro i tre gol migliorano anche la differenza reti. Se la quota minima necessaria è fissata a 16 punti, per arrivarci devono portare a casa altri 10 punti nelle prossime quattro gare contro Stoccarda, Borussia Dortmund, Liverpool e Slovan. Resta un’impresa (si tratta di tre vittorie e un pareggio), ma si può fare".

(Fonte: Corriere dello Sport)