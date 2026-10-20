La squadra di Gasperini ha vinto in Champions e alla fine il giocatore ha parlato della forza della rosa giallorossa

Eva A. Provenzano
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VIDEO / Chivu: "Conosciamo il nostro rendimento in Champions, non serve ricordarcelo"

«Era troppo importante per noi questa sera vincere e sistemare la classifica in Champions. Avevamo tanto bisogno di vincere dopo la sconfitta col Real». Così Hermoso, giocatore della Roma, ha parlato dopo la vittoria contro il Bratislava in Coppa, è lui che è aperto le marcature.

AS Roma v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
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-Solo tre gol subiti in campionato, tra le migliori difesa d'Europa e poi voi difensori segnate anche...

Non è importante solo per i difensori ma per tutta la squadra. Siamo una squadra tosta, vogliamo andare forte e seguire le indicazioni del mister. Importante non prendere gol e dobbiamo poi mostrare il talento di mettere ogni volta palla avanti per segnare più possibile.

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-Turn-over e rotazioni: serve per la giusta intensità?

Abbiamo una rosa completa e abbiamo giocatori di qualità in ogni ruolo. Bisogna lavorare ed essere una squadra come siamo, tutti lavoriamo per fare il meglio e questo dice quello che siamo, della rosa, del lavoro del mister e del ds. Continuiamo perché è bello vedere la Roma così.

(Fonte: SS24)

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