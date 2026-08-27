Ecco le avversarie dei nerazzurri di Cristian Chivu e la previsione di Massimo Ambrosini a Prime Video sul cammino della squadra.
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Dopo il sorteggio di oggi, sono noti gli avversari dell'Inter nella League Phase della Champions League 2026/27. Ecco le avversarie dei nerazzurri di Cristian Chivu e la previsione di Massimo Ambrosini a Prime Video sul cammino della squadra.
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INTER: Real Madrid (A), Liverpool (H), Bruges (H), Borussia Dortmund (A), Shakhtar (H), Feyenoord (A), Stoccarda (H), Slovan Bratislava (A).
"L’Inter se fa come l’anno scorso… Per me può fare 16 punti con queste avversarie in Champions League, nella fase a campionato. E quindi andare nelle prime 8", ha detto l'ex centrocampista del Milan a Prime.
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