La Champions League torna subito protagonista con un programma ricco di sfide di grande interesse, tra confronti di prestigio e appuntamenti già importanti per gli equilibri della fase campionato. Dopo i risultati delle prime due giornate, le squadre cercano conferme o risposte immediate, in un calendario che propone incroci di alto livello come PSG-Barcellona e Bayern-Arsenal. Riflettori puntati anche sull'Inter di Cristian Chivu, che giocherà a San Siro contro lo Shakhtar con l'obiettivo di riscattare le due sconfitte arrivate finora.

Il quadro delle partite offre numerosi spunti anche sul fronte dei pronostici, tra favorite sulla carta, trasferte delicate e confronti dall'esito meno scontato. Le differenze tecniche, il momento di forma e il fattore campo rappresentano alcune delle variabili da considerare nell'analisi delle quote. FCInter1908.it propone la propria schedina di Champions League, con una selezione degli incontri più interessanti e il confronto delle valutazioni dei principali operatori.

Schedina martedì 20 ottobre

SCHEDINA CHAMPIONS MARTEDÌ 20 OTTOBRE PSG-Barcellona GOAL 1.20 1.21 1.20 Roma-Slovan Bratislava 1 + O 2,5 1.33 1.38 1.35 Napoli-Bodo Glimt 1 1.58 1.59 1.61 Manchester City-AEK Atene 1 + O 3,5 1.63 1.74 1.80 Stoccarda-Atletico Madrid 2 2.10 2.09 2.10 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Schedina mercoledì 21 ottobre

SCHEDINA CHAMPIONS MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE Como-Manchester United 1 2.25 2.27 2.30 Bayern Monaco-Arsenal GOAL 1.43 1.49 1.50 Club Brugge-Lens 1 2.10 2.13 2.05 Real Madrid-Lipsia 1 + O 2,5 1.40 1.47 1.45 Sporting Lisbona-Lask Linz 1 + O 2,5 1.42 1.48 1.46 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La schedina di martedì 20 ottobre comprende cinque incontri della terza giornata di Champions League, con pronostici che spaziano dagli esiti finali al numero complessivo di reti. In PSG-Barcellona la quota GOAL appare abbastanza scontata: oscilla tra 1.20 e 1.21. Non dovrebbe avere difficoltà la Roma di Gasperini a superare lo Slovan Bratislava e intriga appunto la quota della vittoria giallorossa con almeno 3 gol complessivi tra le due formazioni: 1.33 su AdmiralBet, 1.35 su bet365 e arriva a 1.38 su WilliamHill. Il Napoli è chiamato a rialzarsi dopo il ko di Venezia: interessante la quota dell'1.61 di bet365 per la vittoria della squadra di Allegri (leggermente più bassa sugli altri operatori). Goleada in vista per il Manchester City contro l'AEK Atene: la vittoria dei Citizens con almeno 4 gol complessivi è data addirittura a 1.80 su bet365 (1.74 su WilliamHill e 1.63 su AdmiralBet). Infine, la vittoria dell'Atletico di Simeone a Stoccarda è data a 2.10 sia su AdmiralBet che su bet365.La schedina di mercoledì 21 ottobre include cinque incontri della terza giornata di Champions League, con pronostici che spaziano dagli esiti finali al numero complessivo di reti. Partita di prestigio per il Como di Fabregas che ospita il Manchester United: la vittoria degli italiani oscilla tra 2.25 e 2.30 (la quota più alta è di bet365). In Bayern Monaco-Arsenal la quota GOAL intriga: è a 1.43 su AdmiralBet, 1.49 su WilliamHill e 1.50 su bet365. Dopo la clamorosa vittoria di San Siro contro l'Inter, occhio al Club Brugge: la vittoria con il Lens è data a 2.05 su bet365, ma sale a 2.10 su AdmiralBet e 2.13 su WilliamHill. Infine due successi delle squadre di casa con almeno 3 gol complessivi: sia in Real Madrid-Lipsia che in Sporting Lisbona-Lask Linz, esito uguale e quote davvero simili che oscillano tra 1.40 e 1.48.