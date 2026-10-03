Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto con la Francia, l'Italia affronta nuovamente la Turchia in Nations League lunedì alle ore 20.45 a Bologna. Nuovo match contro la nazionale allenata dal ct Vincenzo Montella dopo l'1-4 degli Azzurri di lunedì 28 settembre. Complessivamente si tratta del 15esimo confronto diretto tra le due squadre: finora il bilancio racconta di 10 successi azzurri e 4 pareggi.

La formazione del ct Roberto Mancini ha i favori del pronostico chiaramente e c'è una quota in particolare che stuzzica analizzando i bookmaker.

Quota clamorosa per gli Azzurri vincenti

ITALIA-TURCHIA ESITO FINALE 1 + OVER 2.5 1.95 PIÙ INFO 1.90 PIÙ INFO 1.84 PIÙ INFO 4.5 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 1000€ PIÙ INFO fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

E se Donnarumma non subisce gol...

ITALIA-TURCHIA, NO GOL 2.2 PIÙ INFO 2.1 PIÙ INFO 2.09 PIÙ INFO 2.1 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 1000€ PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Italia-Turchia in tv

Interessante la quota che vede un'altra vittoria degli Azzurri contro la Turchia con almeno 3 gol segnati in totale dalle due squadre. Su NetBet è a 1.84, su Snai a 1.90 e su Bet365 a 1.95. Quote vicine, ma Bwin si distanzia e di parecchio con una quota clamorosa e davvero stuzzicante: la stessa giocata è data addirittura a più del doppio, ovvero a 4.50.All'andata gli Azzurri un gol lo hanno subito, con la Francia anche e col Belgio 2. Farà di tutto il capitano Gigio Donnarumma per tenere inviolata la porta contro la Turchia, fanalino di coda del girone di Nations League. Quota molto interessante dunque per il NO GOL, ovvero una sola squadra a segno e non entrambe a fine match. Si parte da 2.09 su WilliamHill, la quota sale a 2.1 su NetBet e NetWin e arriva a 2.2 su Bet365. È la più alta per questa giocata per Italia-Turchia.La partita Italia-Turchia, in programma lunedì 5 ottobre e valida per la 4ª giornata di UEFA Nations League 2026-27, sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno, ma anche in streaming su Rai Play.