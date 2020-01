Asamoah non dà garanzie: priorità ora all’esterno. CdS: “Alonso-Inter? Occhio a due alternative”

Non solo Eriksen o Vidal. In casa Inter, continua la ricerca di un esterno sinistro già in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono tre al momento i nomi più caldi:

“Marotta e Ausilio devono anche trovare un esterno sinistro. Anzi, questa è la priorità perché Asamoah non dà garanzie. Marcos Alonso non sarà mollato, ma crescono le alternative Kurzawa e Acuña. In Portogallo dicono che quest’ultimo è stato monitorato ieri dall’Inter in Sporting-Porto; la stessa sorte magari toccherà al francese del Psg”.