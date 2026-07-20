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Luka Topalovic parla ai microfoni dell'inviato di Fcinter1908.it, Daniele Vitiello, direttamente dal ritiro in Germania dell'Inter.

Quanta forza ti ha dato l’assist di Bologna verso la nuova stagione con nuove ambizioni? “Era bellissimo finire la stagione con l’assist in prima squadra, mi ha dato la spinta per allenarmi forte e farmi vedere in prima squadra”.

Come ti sta allenando e migliorando mister Chivu? Come ti stai trovando con lui?“Mi sto trovando molto bene, il mister ci aiuta sempre anche quando sbagliamo dà consigli, quando facciamo bene le cose ci dice ‘bravo’”.

Cosa ti ha detto Chivu dopo Bologna?“Niente, io l’ho ringraziato per l’opportunità di giocare in Serie A. Quello che mi ha detto lo voglio tenere per me”.

A proposito dei compagni, qualcuno dei compagni ti sta aiutando? “Sono seduto a tavola vicino a Zielinski che mi aiuta sempre e mi dà consigli, in campo e fuori. Lo ringrazio”.