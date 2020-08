Barcellona, epurazione continua: dopo Suarez e Vidal, altri due pezzi grossi fatti fuori

Prosegue la purga del Barcellona a firma Ronald Koeman. Dopo aver comunicato a Suarez di non aver più bisogno di lui, il tecnico olandese ha comunicato la stessa decisione a Arturo Vidal, Ivan Rakitic e Samuel Umtiti. Lo scrive oggi As.

“Almeno altri tre giocatori”, scrive AS, “sono stati contattati telefonicamente dall’allenatore olandese per informarli che non continueranno la prossima stagione nella squadra e per incoraggiarli a cercare una soluzione contrattuale con il club e trovare una nuova squadra. I giocatori esclusi da Koeman sono Arturo Vidal, Ivan Rakitic e Samuel Umtiti”.

In particolare Vidal, 33 anni, ha un contratto fino al 30 giugno 2021, con uno stipendio vicino ai nove milioni di euro lordi. “Ora dovrà negoziare con i legali del club le condizioni della sua partenza e come addebitare l’anno che resta da definire”.

Nella stessa situazione c’è Rakitic (32), con un anno in più di contratto, ma nel suo caso l’uscita è già molto più avanzata. A entrambe le parti erano da tempo chiaro che il suo ciclo al Barcellona fosse già terminato e ora si cercherà di trovare una soluzione concordata da entrambe le parti e che vada a vantaggio di entrambe. Oggi il Siviglia si presenta come la meta ideale del croato, ma resta da vedere se il Siviglia accetterà di pagare il cartellino.

Infine, Umtiti (26 anni ) è un caso speciale. La sua situazione è semplicemente ‘insostenibile’, secondo quanto sottolineano dal club.

“Il difensore centrale francese ha giocato solo 30 delle ultime 120 partite per il Barcellona negli ultimi due anni , cioè meno del 30%, con l’handicap di avere uno stipendio di 12 milioni di euro all’anno (lordi) e un contratto fino al 2023. I suoi problemi al ginocchio sinistro e la sua caparbietà nel non passare dalla sala operatoria lo hanno portato in questo autentico vicolo cieco. Qui la soluzione è molto complicata: il centrale non sembra disposto a rinunciare al suo ingaggio. Inoltre, la sua partenza è molto difficile perché nessun club approverà un trasferimento senza prima fare un esame approfondito del ginocchio sinistro”.