Inter, il Bayern sogna Hakimi. L’agente: “Normale, Achraf il migliore al mondo”

Il Bayern Monaco sogna Achraf Hakimi. Le notizie che arrivano dalla Germania confermano il fortissimo interesse del club bavarese

Il Bayern Monaco sogna Achraf Hakimi. Le notizie che arrivano dalla Germania confermano il fortissimo interesse del club bavarese per l'esterno marocchino, autentico pilastro della formazione di Conte neo-campione d'Italia. Per il Bayern, però, l'ostacolo quasi insormontabile è rappresentato dal prezzo, dal momento che l'Inter ha speso 40 milioni di euro per Hakimi e il suo valore è letteralmente esploso in questa stagione.