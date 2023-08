ESCLUSIVA Bini: “Mercato difficile. Ma questa Inter può vincere la seconda stella”

Con che ambizioni di presenta questa squadra al via del campionato? A luglio Inzaghi diceva che l'obiettivo è la seconda stella... — Sono d'accordo, l'ho già detto in altre occasioni: l'Inter quest'anno deve lottare per vincere lo scudetto. Soprattutto dopo due anni in cui poteva arrivare al traguardo e non ce l'ha fatta. Soprattutto due anni fa...

Il partner di Lautaro in attacco sarà Thuram. Cosa si aspetta dalla sua stagione? — Non lo conosco tantissimo a dire il vero, difficile dare dei giudizi. Certo, bisognerà vedere come si disimpegnerà, visto che nelle occasioni in cui l'ho visto giocare non agiva proprio da punta d'area di rigore.

Come giudica ingenerale dal mercato dell'Inter? — E' stato un mercato abbastanza difficile, ma come sempre Marotta ci ha messo una pezza e l'ha rimesso in piedi. Nel complesso dico che è stato un buon mercato. Anche perché, farlo senza soldi è complicato.

L'obiettivo in difesa è Pavard. sarebbe un grande colpo? — Non lo conosco tantissimo, ma è certamente un giocatore di esperienza e di livello internazionale.

Ieri in conferenza Inzaghi ha parlato anche di Lukaku. — Sono rimasto basito da ciò che ha fatto Lukaku, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Senza andare oltre, nessuno si può immaginare che un giocatore si comporti in questa maniera.

La proprietà sta continuano ad avere difficoltà e fra i tifosi c'è grande malumore. Lo condivide? — Capisco il sentimento dei tifosi, ma credo che bisogna continuare ad avere fiducia in questa società, anche in questi momenti di difficoltà. Anche perché, in questa situazione, non c'è solo l'Inter. In ogni caso, questa Inter può giocarsela per lo scudetto.

