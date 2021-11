Brozovic, come stanno le cose: soldi e non solo sul tavolo. Ecco perché l’Inter spera

L'editoriale di Alfio Musmarra per Fcinter1908: in casa nerazzurra, è il rinnovo di Marcelo Brozovic ad agitare i tifosi. Ecco le novità

Il club ha la necessità di dover ridisegnare l’organico per questioni anagrafiche. I giocatori datati sono troppi, poi magari non tutti partiranno ma è giusto lavorarci perché la lista è di rilievo: Handanovic 37 anni, Cordaz 38, Ranocchia 33, Kolarov 35, D’Ambrosio 33, Vidal 34 Perisic 32, Sanchez 32, Dzeko 35.

E non è un caso, infatti, che per alcuni ruoli il club si sia già mosso mettendo, per esempio, gli occhi e non solo su Onana. Giusto per citare un affare praticamente concluso.