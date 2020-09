Candreva, la Samp fa sul serio: ecco la cifra per l’Inter. E al giocatore è stato offerto…

Tra le squadre che si sono messe sulle tracce di Antonio Candreva c’è anche la Sampdoria. La squadra di Ranieri è molto vicina a Keita, ex Inter, ma potrebbe anche accelerare per l’esterno nerazzurro.

Secondo Calciomercato.com “C’è una differenza di circa un milione tra la proposta doriana e la richiesta nerazzurra per il cartellino, valutato tra i 3 e i 4 milioni di euro, ma pure sul contratto del calciatore. Candreva a Milano infatti guadagna 3 milioni netti a stagione, cifra irraggiungibile per la Samp. Quando il Genoa aveva intrapreso i primi contatti per l’esterno ex Lazio però era stata ventilata la possibilità di offrire un triennale o addirittura un quadriennale al giocatore, spalmando l’ingaggio. La soluzione potrebbe non dispiacere a Candreva e al suo entourage, anche perché l’esterno classe 1987 vorrebbe rimanere vicino a Milano, città in cui si è stabilito con la famiglia e che apprezza molto. La richiesta di contratto dell’entourage di Candreva è di 1,5 milioni, la Samp vorrebbe limarlo ulteriormente verso il basso”.