ESCLUSIVA Collovati: “Calhanoglu? Colpo Inter, ma non fuoriclasse. Al suo posto…”

Le considerazioni del doppio ex di Inter e Milan a proposito del trasferimento in nerazzurro del centrocampista turco

Hakan Calhanoglu ha attraversato il Naviglio da una sponda all'altra. Il cambio di maglia del turco ha catturato l'attenzione di molti, senza però stupire Fulvio Collovati, doppio ex di Inter e Milan. Queste le sue considerazioni ai microfoni di Fcinter1908.it: "Ormai non mi sorprende più nulla. Calhanoglu è un buon giocatore, per l'Inter non era facile trovare un sostituto di Eriksen e di Sensi e visto in quest'ottica è sicuramente un ottimo colpo. Non mi ha sorpreso più di tanto perché con questi chiari di luna dobbiamo aspettarcelo. Io sinceramente per un milione di euro non sarei andato via dal Milan. I rossoneri hanno scelto una linea che condivido, perché è ora di finirla con certe pretese. Non stiamo parlando di un fuoriclasse, certe cifre le dai ad un giocatore che ti cambia la squadra. Inzaghi in lui vuole rivedere il Luis Alberto della situazione, colui che può partire da una fase difensiva e ribaltare l'azione".