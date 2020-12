Gds – De Paul perfetto per l’Inter: la richiesta dell’Udinese. Sarebbe un peccato se…

La scintilla non è scoccata e con ogni probabilità le strade di Eriksen e dell’Inter si separeranno a gennaio. I nerazzurri hanno individuato in Rodrigo De Paul il giocatore perfetto per rinforzare il centrocampo. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, l’argentino, ormai convocato stabilmente in nazionale, poteva arrivare a Milano già nell’estate 2019 con i nerazzurri che lo avevano bloccato per 25 milioni di euro. Ma pochi mesi dopo la rivoluzione di Suning (via Spalletti e dentro Conte) ha cambiato i piani.

“Oggi l’Udinese non si siede per meno di 40 milioni. Dopo l’Inter, si sono informati in tanti. Anche la Juve, sicuramente il Napoli, non ci sono dubbi sul fatto che lo stesso Milan abbia speso più di qualche bel pensiero. L’ultima sessione è stata abbastanza movimentata, ma l’assenza di cash vero ha frenato qualsiasi trama italiana: l’Udinese non cede in prestito con obbligo di riscatto e pagamento dilazionato chissà per quanto tempo. Chi prende De Paul fa un affare, un grande affare, a costo di un sacrificio che sarebbe ben ripagato”.