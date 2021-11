Dimarco, volontà chiara: vuole solo l’Inter, gettate le basi per il rinnovo

Il difensore nerazzurro, dopo aver conquistato un ruolo di rilievo, punta a rimanere a lungo nella sua squadra del cuore

Tra i tanti calciatori dell'Inter in attesa del rinnovo del contratto c'è anche Federico Dimarco: il difensore classe '97, tornato in nerazzurro dopo un lungo giro di prestiti, è finalmente riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nella sua squadra del cuore, e non ha alcuna intenzione di cambiare aria. Il suo contratto scade il 30 giugno 2023, e le parti sono al lavoro da tempo per prolungare e adeguare l'accordo. Le basi, secondo Tuttosport, sarebbero già state gettate.