TS – Inter, sorprende la richiesta economica di Dimarco: nessun caso, ma…

Il contratto del difensore nerazzurro scade nel 2023: nelle prossime settimane si inizierà a parlare di rinnovo

"Il canterano, il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2023, sogna da bambino di poter essere protagonista con la maglia di cui è sempre stato tifoso, ma i desiderata economici per prolungare l'intesa con i nerazzurri hanno sorpreso la dirigenza dell'Inter, per una richiesta di molto superiore all'offerta stanziata dalla società per il suo rinnovo. Nessun caso, ma la presa di coscienza che si dovrà lavorare per arrivare in fondo alla negoziazione. Con Beppe Riso, l'agente dell'atleta, che tra l'altro ha anche già iniziato ad abbozzare un timido discorso per Gagliardini, altro suo assistito, che come Dimarco vedrà scadere il proprio contratto nel 2023".