Dybala, l’Inter sfiorata e le telefonate di Marotta. E quegli incroci con Lukaku e Icardi…

La Juventus è pronta a riabbracciare Paulo Dybala: l’attaccante argentino, da tempo costretto ai box a causa di diversi problemi fisici, potrebbe sedersi in panchina questa sera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. Un avversario, i nerazzurri, che avrebbe potuto rappresentare il presente della Joya, come ricorda Tuttosport: “Estate 2019, quella dello sbarco dell’alieno Sarri sul pianeta Juventus, quella di un mercato che – sotto sotto – vorrebbe ribaltare mezza squadra, ma si incaglia su una serie di cessioni dopo aver incastonato il diamante De Ligt. Ci sono tanti giocatori che, di fronte all’offerta giusta, potrebbero essere ceduti. Anche Paulo Dybala, intorno al quale ronza il Manchester United. Fabio Paratici ci pensa e prova a imbastire un’operazione stellare: Dybala allo United, Lukaku alla Juventus. La trattativa procede spedita, i club sono sulla strada che porta all’accordo, lo vedono così vicino che Lukaku, in modo informale, fa sapere attraverso il suo entourage di essere felicissimo di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo“.

I tentativi dell’Inter e le telefonate di Marotta

“La posizione di Dybala alla Juventus è resa fragile dall’esplicita disponibilità dei bianconeri a cederlo. E Beppe Marotta inizia a tessere la tela per un affare clamoroso. Vorrebbe portare Dybala all’Inter. Girano voci di un paio di telefonate dello stesso amministratore delegato nerazzurro al campione argentino. Voci mai appurate in modo definitivo, ma in fondo credibili visto l’ottimo rapporto che è sempre esistito fra i due. Dybala è combattuto: da una parte resta viva la volontà di non tradire il popolo bianconero che tanto lo ama, dall’altra c’è un’offerta allettante e una società che sembra pronta a fare grandi sacrifici per lui“.

Lo scambio con Icardi abbozzato e mai perfezionato

“Per avere i soldi di Dybala, l’Inter deve però incassare i soldi di Mauro Icardi o, al limite di Lautaro Martinez. Ma Icardi sembra non volersi muoversi da Milano. E girano voci di altre telefonate, speculari a quelle fra Marotta e Dybala: dicono, infatti, che Paratici sente Wanda Nara per capire se c’è la possibilità di portare Icardi a Torino. E’ in quel momento che sull’orizzonte della Milano-Torino si profila il più clamoroso degli scambi: Dybala all’Inter e Icardi alla Juventus. Ma non c’è tantissimo tempo e lo scambio spaventa un po’ tutti, perché per uno dei club potrebbe diventare uno spaventoso boomerang. E’ Paratici a bloccare l’operazione e, di fatto, a tenersi Dybala. Marotta, però, non può tenersi Icardi e così riesce a piazzarlo al Psg, dopo aver acquistato Lukaku dallo United per 80 milioni di euro“.