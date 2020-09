Eriksen: “Mi sarebbe piaciuto giocare di più, ma decide Conte. Penso sia difficile…”

Quella appena passata è stata la migliore stagione dell’Inter dal 2011. La squadra guidata da Antonio Conte è arrivata a un punto dalla Juve prima e in finale di Europa League poi persa con il Siviglia. Si punterà a fare meglio nella nuova stagione, magari puntando di più su un giocatore come Christian Eriksen. Il danese ha trovato poco spazio nelle ultime partite, ma non è pentito della decisione presa a gennaio: “Ovviamente mi sarebbe piaciuto giocare qualche minuto in più e avrei potuto provare qualcosa di più. Ma ancora una volta questa è la decisione dell’allenatore su chi deve giocare. Abbiamo guadagnato un numero incredibile di punti come club, vinto un numero incredibile di partite e segnato un numero incredibile di gol, più di quanto non abbiano fatto prima e abbiamo subito meno gol. Siamo arrivati in finale di Europa League, dove non si arrivava da molti anni. Quindi è difficile voler entrare e dire di voler giocare. Più minuti ottieni, più puoi dimostrare. Ma di nuovo, ovviamente si poteva fare meglio, ma alla fine penso che sia difficile cambiare quando la squadra vince“.

(tipsbladet)