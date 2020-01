Sky – Mercato, Eriksen si avvicina sempre di più all’Inter. I nerazzurri sono consapevoli che…

Eriksen si avvicina all’Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, la società nerazzurra sa di aver fatto tutto il necessario per arrivare al giocatore e sa che il danese ieri ha parlato con Levy chiedendo di andare via adesso. Domani o dopo la partita il suo agente vedrà la dirigenza del Tottenham e si parlerà di come chiudere il contratto. Poi l’Inter è forte di un’altra consapevolezza, quella della valutazione che il club londinese fa del giocatore, ovvero 20 milioni. I nerazzurri sono consapevoli che a quei 20 milioni sono disposti ad arrivarci. Eriksen si avvicina sempre di più all’Inter.

(Sky Sport)